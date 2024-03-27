نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مبطلعش أقلع على التيك توك ومها أحمد غلطت فيا".. فادي خفاجة يكشف تفاصيل احترافه التيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل الحلقة 17 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

واستقبل رامز جلال الفنان فادي خفاجة بعد وصوله البرنامج حيث علق على استضافته في برنامج رامز جلال يكون فيه المذيع قائلا: "هيبقا جامد لأن رامز جميل ودمه خفيف".

وسخر رامز جلال من فادي خفاجة فور وصوله قائلا: "هو ده لبس برنامج ده لبس رحلة".

وكشفت فادي خفاجة عن تفاصيل خلافه مع معا أحمد ومجدي كامل قائلا: "أنا غلطت في موضوع مجدي كامل لكن مها أحمد غلطت فيا".

وتحدث فادي خفاجة عن ظهوره دون التيشيرت على التيك توك قائلا: "مبطلعش اقلع على التيك توك هو يوم واحد بس روحت قالع التيشيرت".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.