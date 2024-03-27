نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها بساعات.. القنوات الناقلة للحلقة الثانية من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليله على موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل، يبدأ عرضه كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة الثانية من مسلسل رحيل..



القنوات الناقلة للحلقة الثانية من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

رباعيات مسلسل رحيل

جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

أحداث مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

الحلقة الاولى من مسلسل رحيل



بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رحيل، بمناداة والد رحيل على ابنته، لتناول وجبة الفطور سويا وتخبره أنها سوف تنزل الورشة، تأتي نديمة مسرعة عندما سمعت الباب يطرق بشدة فتقول إبراهيم أن يفتح الباب فقال لها إنه لن يفتح الباب لأنه يعلم إنه ا ابنته سعاد هي من تطرق ولا يريد أن يفتح لها الباب لأنها تزوره من وراء زوجها، وترجت سعاد والدها أن يسامحها وأنها لا تريد أن تخرب بيتها بنفسها، ويظهر صلاح الخواجة الذي يقدم دور محام، ووالده يسأله عن قضية ضرائب المعلم شديد ليقول له إنه أجل له الغرامة الثلث، فيسأله عن موعد ذهابه للتقدم للرحيل وأنه يريد أن يذهب لكي يخطبها ويؤكد عليه أنه لن يتزوج إلا رحيل، صلاح طلب من رحيل التحدث معها في أمر ضرورى، وقال لها أن تأتي للمكان الخاص بهما للضرورة، فتذهب رحيل لمقابلته، ويحدثها أنه يريد معاد من والدها لأنه يريد أن يطلب يدها، ويقطع طريق رحيل بدر شديد، لأنه ما زال يحبها منذ الطفولة ويريد أن يتزوجها لكنها ترفض، وتقول إنها لا تحبه ويجب أن يحترم زوجته وابنه.

