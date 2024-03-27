نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خلافهما.. فادي خفاجة يعتذر لمها أحمد ويقبل رأسها في "رامز جاب من الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتذر الفنان فادي خفاجة للفنانة مها أحمد في الحلقة 17 من برنامج رامز جاب من الآخر، حيث حل الثنائي ضحاياها.

وجاء اعتذار فادي خفاجة بعد تهديد رامز جلال لفادي خفاجة بالثعبان بعد خروجه من النفق، مما قام فادي بتقبيل رأس مها أحمد واعتذر لزوجها مجدي كامل.

واستمر رامز جلال في مقلبه بالفنانة مها أحمد وفادي خفاجة، حيث انتقل من فقرة النفق لفقرة التمساح الصغير، ثم سقوطهم في البحيرة الصغيرة.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.