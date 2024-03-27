نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء الخلاف بين مها أحمد وفادي خفاجة ورامز جلال يعلق: "بقو اخوات وأصحاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل الحلقة 17 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر والتي حلت مها أحمد وفادي خفاجة ضحاياها.



وبانتهاء الحلقة انتهى خلاف معا أحمد وفادي خفاجة، حيث قال رامز جلال في نهاية الحلقة: "هما دلوقتي اتصالحو وبقو صحاب واخوات"، ليرد فادي قائلا: "أي حد زعلان مني يا جماعة حقه عليا.. حقك عليا يا مها".



وبدأ رامز جلال بتعذيب ضحاياه حيث تفاجأت مها أحمد بوجود فادي خفاجة في برنامج رامز جلال، ليسخر رامز جلال من خلاف الثنائي معا قائلا: "مبتجمعوش غير في الأقسام والمحاكم".

و هددهم رامز جلال بالكلب نيوتن، في فقرة "المشاية"، ليعلق رامز جلال: "أنا عارف إنكو مبتطقوش بعض بس هنا في البرنامج لازم تتعاونو"، كما طلب منهما دخول النفق،وبدأت مها أحمد في إلقاء الألفاظ الخارجة على رامز جلال.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.