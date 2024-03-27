نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنقاذ وتوبة وقتل..ملخص الحلقة 17 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت منذ قليل الحلقة ال17 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت الكثيرة وتطور بالأحداث.



وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة إقناع من طارق لطفي (خضر) لـ أحمد السقا (نصار) بالقيام بمهمة أخيرة من السرقة كأنها ماتش اعتزالي قبل توبته لكن نصار يرفض بشدة ذلك نظرًا لتذوقه طريق الحلال، حيث قام بعمل عربية مأكولات مع زينه (حنه).



يذهب طارق لطفي (خضر) إلى والدته فريدة سيف النصر (سترة) ويخبرها لتقترح عليه أن الحل الأمثل لذلك هو أخذ أحمد كشك (السبتي) ورجاله معه.

وبالفعل يحضر طارق لطفي (خضر) لذلك ويذهب معهم، لكن يتم الامساك بهم، ليأتي أحمد السقا (خضر) وينجح في إنقاذهم.



يذهب باسم سمرة (عيسى الوزان) إلى زينه (حنه) ويخبرها علمه بجريمة قتلها لزوج امها، فتتوتر بشدة وتحكي له ما حدث يسجل مقطع صوتي باعترافها ويقوم بمساومتها عليه بأن تخبر نصار بأن يعطيه قطعة الآثار أو سيقوم بحبسها.

ومن جهة أخرى يلتقى أحمد السقا (نصار) مع زوجة محمد نجاتي (الدخاخني) ويذكرها بما تم الاتفاق عليه بأن تقتل عيسى الوزان مقابل قطعة الآثار لكنها تشك به فتعطي له 10 جنيهات ليصورها بجانب قطعة الآثار حتى تتأكد، وأثناء ذلك يعرف طارق لطفي ما حدث بينهم، ولكن بشكل غامض تتحدث في الهاتف بعد ذلك ويبدو أن ال 10 جنيه فخ سيقع فيه نصار.

تذهب مريم محمود الجندي إلى مؤمن نور الذي كانت تتزوجه عرفي وتحاول قتله حتى لا يكشف سر حملها منه.



قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد