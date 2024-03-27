نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوى يرفض نسب ريهام حجاج.. الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، الذي عرضت علي شاشة الحياة، ظهرت الاحداث معرفة أسرة «فؤاد» خالد الصاوي، بقصة «صدفة» ابنته التي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عامًا وأنكر معرفته بها، وخلال أحداث مسلسل صدفة، طلبت «هالة» سلوى خطاب، التي تجسد دور زوجة خالد الصاوي، من الأخير، التنازل عن ممتلكاته لها بشكل كامل، والتخلص تمامًا من «صدفة» إذ حاولت هي قتلها من قبل ولكنها فشلت، لتطلب من الأخير تولي المهمة، وتبرز أحداث الحلقة ما يمكن أن يفعله «فؤاد» خالد الصاوي، تجاه ابنته «صدفة».

موعد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان، تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.