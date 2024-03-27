مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. مربوحة تشك في الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 09:31 مساءً - شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر مسلسل الكبير أوي 8 بدخول مربوحة على الكبير الغرفة وهو يتحدث في الهاتف مع شخص ويخبره بعدم اخبار شيء لأحد وتسأله مربوحة مع مين يتحدث ويخبرها بإنه أشرف وتتشاجر معه مربوحة.

وينزل الكبير يجد العترة وزوج عمة مربوحة يتناولون الفطور ويدق الباب ويطلب الكبير من العترة فتح الباب ويخبره العترة بإنه يأكل ويده غير نظيفة ويطلب منه الكبير غسل يده ويفتح الباب ويخبره العترة بإن الماء مقطوع ويذهب الكبير لفتح الباب ليجده مدرس التاريخ بمدرسة المزاريطة ويسأل عن

وسيطرت على البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8 الكوميديا؛ تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان 2024، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

وظهر في مشاهد البرومو قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدي، فضلًا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته مربوحة "رحمة أحمد" حامل.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.