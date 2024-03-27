خاص| محمد نجاتي عن مشهد الضرب في العتاولة: "كنت بتحايل على السقا يضرب جامد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض خلال السابق الرمضاني لهذا العام عدد كبير من الأعمال الدرامية، ويعتبر مسلسل العتاولة من أكثر الأعمال الدرامية تصدرًا للتريند، كما حصل على إشادات واسعة.

وكشف الفنان محمد نجاتي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن كواليس المشاركة بمسلسل العتاولة ومن ضمنها مشهد الشجار والضرب الذي حدث بينه وبين أحمد السقا في سياق أحداث الحلقة الثالثة.

وأوضح كواليس تلك المشهد معلقًا:"السقا مكنش عاوز يضرب،ففضلت اتحايل عليه علشان يضرب مظبوط، لأني بحب المشاهد اللي من النوع ده تتعمل بجد وبشكل حقيقي علشان خاطر رد الفعل يكون مناسب للفعل، فكان أحمد السقا لما يجي يضرب يضرب براحة فقعدت اتحايل عليه يضرب جامد وهو مكنش حابب يعمل كده، بس الحمد لله اقنعته علشان خاطر في النهاية المشهد والمسلسل يبقى طبيعي والجمهور اللي يستفيد في الأخر "



وقال مازحًا:" وقعدت أقوله مش أنا اللي بضرب ده الدخاخني ومش انت اللي بتضرب ده نصار ".

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة

ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد