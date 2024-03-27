بشرى: 'الذكاء الاصطناعي لغة العصر وأرشفة تاريخنا الفني ضرورة'

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة بشرى، إنه لا بد ومهم أرشفة المادة التي يمتلكها كل فنان بطريقة رقمية.

رأي بشرى في الذكاء الاصطناعي

وأوضحت بشرى في تصريحات صحفية، أنها كانت متخوفة أن تضيع المادة القديمة الكواليتي الخاصة بها مع مرور السنوات أو تتلف.

واستطردت بشرى قائلة:" الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر ولإني بثقف نفسي في هذا الاتجاه عالميا فلا مفر إننا نستخدم التكنولوجيا فيما هو نافع وليس ضار".

وأوضحت بشرى بعد المشاركة في مشروع رقمنة الأرشيف الفني للفنانين:" احنا بنشرف على المادة واللي بيتكتب ويتقال فيها وده ضرورة ملحة جدا دلوقتي".

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه منذ فترة،

وتدور أحداث مسلسل طبيبة شرعية حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية

ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.