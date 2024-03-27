نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد نجاتي عن برامج رامز: "أصبحت برامج رمضانية تهم الأطفال وبحييه على الفكرة الجديدة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد نجاتي في تصريح خاص للفجر الفني عن تقبله فكرة الظهور مع رامز جلال معلقًا:"أكيد مقبلش ولا أي حد يقبل أنه يكون ضحية لرامز جلال،ده بيروح علشان خاطر يطلع عينه ويتهزر عليه جامد ومفيش حد يحب كده، أنا نفسي محبش كده ".

محمد نجاتي يكشف عن رأيه في برامج رامز جلال



وعن رأيه في برامج رامز قال:" ورأي في برنامجه برنامج لطيف، برنامج رمضاني، الأطفال بتحب تتفرج عليه يعني متهيألي أنه بيهم الأطفال اكتر دلوقتي ".



محمد نجاتي يُشيد بفكرة برنامج رامز جاب من الأخر

وأضاف:"السنادي هو عامل حاجة جديدة مختلفة مهم أن أحنا نُشيد بيها، فكرة الاتنين المتخانقين مع بعض فيجبهم علشان يخلق فرصة للصلح فدي حاجة كويسة جدًا جدًا، أنا بحييه عليها ".



أحدث أعمال محمد نجاتي

يشارك محمد نجاتي هذا العام بمسلسل "العتاولة"، وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة

ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد