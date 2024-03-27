خاص| مصممة أزياء مسلسل "الحشاشين" عن بيتر ميمي: "كان حلم بالنسبة لي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت كريستينا أمير مصممة أزياء مسلسل “الحشاشين”، للنجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، عن تفاصيل لقائها بـ بيتر ميمي ورأيها في تجربة العمل معه.

فصرحت كريستينا أمير لـ “دوت الخليج الفني” عن المناقشة التي دارات مع بيتر ميمي قائلة: “عملنا جدول زمني عشان نقدر نقسم الشغل مع باقي فريق العمل عشان يطلع صح، وقرأت السيناريو الأول واتكلمت بعد ما قرأته مع المخرج في كل شخصية، وكل واحدة ليها كام مرحلة، وبتطور إزاي سواء مرحلة عمرية أو في منصب، وهل حسن الصباح هيتوحش أكثر ويكون أقوى، بالإضافة لوجود طبعًا مناقشة مع الديكور مع المهندس فايز لكي يتم التنسيق ويظهر العمل بأحسن صورة".

وأردفت “تجربة العمل طبعًا أنا فخورة بيها جدًا وسعيدة بشغلي مع بيتر ميمي كان حلم بالنسبة لي، هو ماشاء الله دقيق جدًا ومركز جدًا في كل التفاصيل وطلع المسلسل بأحسن صورة”.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.