خاص.. أسامة أبو العطا: تحمست للمشاركة في لانش بوكس بسبب فكرة السيناريو.. واستعد لتصوير فيلم الراقصة والعبقري والبلطجي

القاهرة - محمد ابراهيم - انجذبت للعمل بسبب السيناريو لإنه به فكرة درامية براقة.





أسعدني الوقوف أمام فدوى عابد في العمل وغادة عادل فهي صديقة عزيزة.





لا يوجد تشابه بين دور آدم وشخصيتي لكن المشاعر الإنسانية واحدة.









جميلة عوض والمسؤولين عن العمل لا يقصدون أي إساءة وأوضحوا ذلك.





لم أتابع أية أعمال بسبب انشغالي بالتصوير.

أستعد لتصوير فيلم الراقصة والعبقري والبلطجي.

هو فنان موهوب ومخرج محترف، استطاع بأدائه المميز أن يلفت الأنظار إليه من خلال أدواره، التي يتقنها باحتراف، ولعل من هذه الأدوار هو دوره المميز الذي يظهر فيه في مسلسل "لإنش بوكس" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.





وكان للفجر الفني حديث مطول مع الفنان أسامة أبو العطا، للحديث عن شخصية "آدم" الذي يقدمها في مسلسل لانش بوكس وعن كواليس العمل.





ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نص الحوار مع الفنان مع الفنان أسامة أبو العطا..



كيف تم ترشيحك للمشاركة في مسلسل "لانش بوكس"؟





تم ترشيحي للمشاركة في العمل من قبل الشركة المنتجة وبالتأكيد بعد الرجوع للمخرج هشام الرشيدي.









من خلال الورق ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل لانش بوكس؟





ما جذبني للسيناريو هو وجود دراما حيث تبدأ الأحداث بمجموعة من السيدات يضطررن للقيام بجريمة السرقة تحت وطأة الحاجة للمال فيخوضن في عالم الجريمة، وهذه فكرة براقة ودرامية جدًا.





ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير وفي الكواليس؟





الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل هي الصعوبات التي تواجه الممثل حين يستعد لتجسيد أي شخصية كيف سيتحول من شخصيته إلى شخصية أخرى.





شاركت في العمل مع فريق عمل نسائي قوي مثل غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد حدثني عن العمل معهم؟





يسعدني العمل مع النجمة غادة عادل وهي صديقة عزيزة ولم ألتقي خلال العمل بالنجمة جميلة عوض لكني من جمهورها أما النجمة فدوى فقد أسعدني الوقوف أمامها جدًا وبشكل عام نحن في حاجة لعمل بطولات نسائية أكثر مما هو موجود.









هل هناك تشابه بين دور آدم وشخصيتك الحقيقية؟





لا يوجد شبه بيني وبين شخصية آدم في العمل لكن المشاعر الإنسانية واحدة بين البشر وعندما أؤدي شخصية فإن المشاعر التي تمر بها في الغالب يكون الممثل قد عاشها في سياقات أخرى.





ما تعليقك على الضجة التي اثارتها جملة جميلة عوض " ابيض وشعره كيرلي"؟





الأمة الفلسطينية الباسلة الصابرة المكافحة لها كل الدعم والمحبة والإحترام هؤلاء يدافعون عن شرف الإنسانية في قيمها الكبري في مواجهة الخسة والدناءة والتوحش وجميلة والمخرج وكاتب السيناريو وشركة الإنتاج قطعا لا يقصدون أي إساءة وقد وضحوا ذلك بجلاء، وبخصوص الضجة لا تثريب على الحساسية تجاه أمتنا الفلسطينية الباسلة فهم يتعرضون للإبادة وللأسف نحن لا نفعل شيئا كمجتمعات وحكومات.





هل شاهدت النسخة الأجنبية "Good girls" من مسلسل لانش بوكس؟





لم أشاهد العمل الأجنبي حتى لا أتأثر بأداء الممثل الذي ألعب دوره في النسخة الأمريكية.





زادت خلال هذه الفترة نسخ الأعمال سواء اجنبية أو تركية لنسخ مصرية وعربيه ما رأيك في هذا؟









لا مانع من الإعتماد على أعمال أجنبية لكن الأمر يحتاج إلى تمصير وتتوقف قيمة العمل على براعة التمصير وهناك أعمال كبري في تاريخ السينما المصرية مأخوذة عن أعمال أجنبية ولم نلاحظ ذلك لوجود هذه البراعة.





هل ترى اعادة إنتاج اي عمل وتصويره مرة اخرى يضعف منه حتى لو كان ناجح في نسخته الأصلية؟





أرى أن إعادة إنتاج أعمال سبق إنتاجها أمر قائم في كل الأسواق الفنية في العالم وقد حدث كثيرا في مصر لنتذكر أمير الدهاء مثلا وأعمال نجيب الريحاني التي أعاد تقديمها فريد شوقي إلخ الأمر يعتمد على البراعة.





عادة البطولات النسائية وبقوة خلال هذه الفترة كيف ترى ذلك؟





بالعكس نحن في حاجة لزيادة مساحات البطولات النسائية ولدينا موهوبات كثيرات.





أيهم تفضل أكثر عملك كمخرج أم كممثل؟





لا أفاضل بين الإخراج والتمثيل أنا أحب المهنتين وأحترفهما.





ما رأيك في تدخل الذكاء الاصطناعي في الأعمال الدرامية؟





نستطيع أن نستخدم أي تكنولوجيا لإحداث التأثير في المتفرج لكن العمل الفني نشاط إنساني للتعبير عن الذات والتواصل والإتصال بين الناس.









انتشار دراما الـ 15 حلقه خلال السباق الرمضاني ما رأيك وأيهم تفضل الـ 15 ام الـ 30 حلقة؟





لا فرق بين ال ١٥ حلقة وال ٣٠ حلقة وال ٧ حلقات الفرق فقط في طول السرد فهذا سرد طويل وذاك قصير لكن كلاهما سر ويجب أن يكون مسليا في المقام الأول.





ما الأعمال التي قمت بمتابعتها خلال هذه الفترة وأيهم احببت؟





لم أتابع أية أعمال بسبب الإنشغال بالتصوير.





ما هي أعمالك المقبلة؟





أستعد لتصوير فيلم الراقصة والعبقري والبلطجي.