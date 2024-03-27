ملخص الحلقة الثانية من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت ثاني حلقات مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، بمواجهة بين أحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، بسبب ياسمين صبري، وتعلق كل منهما بها، ليتحول الأمر لمشاجرة، كبيرة تنتهي، بقرار والد ياسمين، برفض محمد الكيلاني كعريس لها، عاتب أحمد بدير، ابنه، علي المشاجرة، التي شهدها سوق الموبيليا باكمله، ليؤكد له أحمد صلاح، إنه السبب في حرمانه من حب عمره رحيل، بعدما رفض زواجه منها.

تفاصيل مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها، ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل والقنوات الناقلة



يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي، خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024، قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

تفاصيل رباعيات مسلسل رحيل

رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمية الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.