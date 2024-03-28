الفنان شريف حلمي: مشاركتي في ملفات سرية نقلة فنية كبيرة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي: أمي توفيت وأنا بصور مسلسل الحفار بباريس.. وكنت أتمنى توديعها

قال الفنان شريف حلمي، إن مشاركته في مسلسل ملفات سرية مع الفنانة ميرفت أمين نقلة فنية كبيرة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".

فيديو.. الفنان شريف حلمي: مشاركتي في ملفات سرية نقلة فنية كبيرة

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس مشاركته، قدمت 5 أعمال مع المخرج الراحل المخرج فايز حجاب، مضيفا: "كان متهم بي جدا وشجعني وكان شايفني حاجة مهمة.

وأوضح الفنان شريف حلمي: جسدت دور شقيق الفنانة ميرفت أمين وكان قلبي يملؤه الحقد تجاها بعد وفاة والدتي وبدأت مطارتها حتى عثرت على شنطة تخفيها وبها شرائط تحمل معلومات مهمة عن عدد من الشخصيات الكبيرة وبدأت مطاردتهم في العمل.