شريف حلمي لـ خط أحمر: "الفن يعاني من الشللية والتربيطات" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان شريف حلمي: "بعض المؤلفين بيرفضوا يشغلوني وكانوا أصدقائي"

قال الفنان شريف حلمي، إن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معبقا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: الفن يعاني من الشللية والتربيطات

ولفت الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".

وأوضح الفنان شريف حلمي: "ماليش في القعدات الجانبية، والسينما مخصماني"، لافتا إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين أعجب بشخصيتي خلال دراستي في الجامعة وطلب لقائي ولم ألبي طلبه، وقال لي :"عينيك فيها تأثيرا".