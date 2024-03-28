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شريف حلمي لـ خط أحمر: "الفن يعاني من الشللية والتربيطات" (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان شريف حلمي: "بعض المؤلفين بيرفضوا يشغلوني وكانوا أصدقائي"

الفنان شريف حلمي

قال الفنان شريف حلمي، إن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معبقا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: الفن يعاني من الشللية والتربيطات

ولفت الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".

وأوضح الفنان شريف حلمي: "ماليش في القعدات الجانبية، والسينما مخصماني"، لافتا إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين أعجب بشخصيتي خلال دراستي في الجامعة وطلب لقائي ولم ألبي طلبه، وقال لي  :"عينيك فيها تأثيرا".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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