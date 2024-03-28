عاجل - الفنان شريف حلمي يهاجم الوسط الفني لهذا السبب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شن الفنان شريف حلمي، هجوما حادا على صناع الدراما والفن المصري، قائلا: مليش في القعدات الجانبية".

فيديو.. الفنان شريف حلمي يهاجم الوسط الفني: مليش في القعدات الجانبية

تابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معبقا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.

أضاف الفنان شريف حلمي، محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".