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الفنان شريف حلمي يكشف عن رسالة يوسف شاهين له (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف حلمي، عن رسالة المخرج يوسف شاهين له، لافتا إلى أنه أعجب بشخصيته خلال دراسته في الجامعة وطلب لقائه ولكنه لم يلبي طلبه، موضحا أنه قال له: "عينيك فيها تأثير".

فيديو.. الفنان شريف حلمي يكشف عن رسالة يوسف شاهين له: عينك فيها تأثير

وشن الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على صناع الدراما والفن المصري، قائلا: مليش في القعدات الجانبية".

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معبقا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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