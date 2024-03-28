الفنان شريف حلمي يكشف عن رسالة يوسف شاهين له (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف حلمي، عن رسالة المخرج يوسف شاهين له، لافتا إلى أنه أعجب بشخصيته خلال دراسته في الجامعة وطلب لقائه ولكنه لم يلبي طلبه، موضحا أنه قال له: "عينيك فيها تأثير".

فيديو.. الفنان شريف حلمي يكشف عن رسالة يوسف شاهين له: عينك فيها تأثير

وشن الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على صناع الدراما والفن المصري، قائلا: مليش في القعدات الجانبية".

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معبقا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.