الفنان شريف حلمي لـ محمد موسى: محدش طلبني في شغل بعد فشل "عجميستا" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان شريف حلمي،: "محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".

فيديو.. الفنان شريف حلمي لـ محمد موسى: محدش طلبني في شغل بعد فشل "عجميستا"

وكشف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن رسالة المخرج يوسف شاهين له، لافتا إلى أنه أعجب بشخصيته خلال دراسته في الجامعة وطلب لقائه ولكنه لم يلبي طلبه، موضحا أنه قال له: "عينيك فيها تأثير".

وشن الفنان شريف حلمي، هجوما حادا على صناع الدراما والفن المصري، قائلا: مليش في القعدات الجانبية".