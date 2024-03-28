رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 17  بـ100 راجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة 17 من مسلسل بـ 100 راجل بإخبار غالية أختها سونة أنها لا تستطيع قتلها وتحرم أبنائها منها مثلما حرمتها من ابنها، تخبر غالية، عبد الله أنها حزينة من سونة وعن ما فعلته بها وأنها بعد مواجهتها لها ظلت حزينة منها.

يخبر راضي مهران أن الشركات الذي تتعامل مع شركته سيتركوهم إذا لم يظهر ليخبره مهران أن يتحدث معهم أن العمل سيظل بوجوده أو بدونه وأن من يرفض يلغي العمل معه، تذهب سونة لـ ميشو في القسم ليطلب منها ميشو أن تطلب من راضي أن يتصرف وأن تظل بجانبه لكن ترفض سونة وتتركه.

يذهب عبد الله لـ دودي زوجة مهران في مكان عملها ولكن يحاول راضي أن يطرده ولكن تأتي دودي لتدافع عن عبد الله وتجعل راضي يغادر ويتركه، يخبر راضي مهران أن زوجته تجلس مع عبد الله وتدافع عنه، يظهر أحد الأشخاص وهو يوجه المسدس اتجاه دودي ويحاول قتلها.



أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

