شريف حلمي عن تكريمه في مهرجان جربة: استمتعوا بأدائي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان جربة للسينما العربية فى تونس، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم حدث في 2 طلعت حرب من إخراج مجدي أحمد علي، معقبا الحمد لله ربنا كرمني ولجنة التحكيم استمتعوا بأدائي".

فيديو.. شريف حلمي عن تكريمه في مهرجان جربة: استمتعوا بأدائي

وأوضح الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دوري في الفيلم كان مهم جدا، وكان لديّ تخوف كبير في البداية ولكن المخرج مجدي أحمد علي أقنعني بنجاح الفيلم وراهن على نجاحي وكان مؤمن بي فنيا ولديه جرأة كبيرة.

وأكد الفنان شريف حلمي: "محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".