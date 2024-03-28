نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تكشف عن صفات حبيبها الغير لبناني مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم " في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حلت المطربة إليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وكشفت إليسا عن حبيبها الغير لبناني وبداية العلاقة بينهم.



وقالت:"أكبر مني بسنتين أو ثلاثة،وهو مسافر بره وأنا واثقة فيه، وأعطيني مساحة على المسرح، بينما إذا تدخل في لبسي وأنا معه يحترم رأيه وهو بيكون بنفس البرج والسنة قريبين من بعض".

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والذي حققت ملايين المشاهدات.



كلمات أغنية دايما على بالي

انت اللي شاغلني طول ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا



دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي.