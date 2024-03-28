نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراف صادم من إليسا مع عمرو أديب في" بودكاست بيج تايم" فما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت المطربة إليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وكشفت إليسا عن رأيها بالأصوات المنتشرة على الساحة الفنية.



وقالت:"هناك أصوات كثيرة أفضل مني لكنها لا تصل إلى قلب العالم مثل صوتي.

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والذي حققت ملايين المشاهدات.



كلمات أغنية دايما على بالي

انت اللي شاغلني طول ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي.