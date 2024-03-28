نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا شخصية أغار على من أحبه.. أبرز تصريحات إليسا مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت المطربة اليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وكشفت إليسا عن رأيها بالغيرة وعن موقفها بالحجز على أموالها.

وقالت:"استحق أن يُغار عليا، وأحب هذا الشعور لأني شخصية "أغار" على من أحبه".

وأضافت:" بسبب الغيرة أنا تركت معظم أصحابي، وشعور صعب لما حد يكون معاك وانت تنجح وهو يكون في محله".

إليسا تكشف عن خسارة بيتها وجميع أموالها في البنك



وتابعت:"اتصدمت لما جالي خبر الحجز على أموالي في البنك، ولكن نحمد الله هناك أشخاص غيري جالهم صدمة، وآخرين انتحروا، فالنسبة لي أنا عندي فني وقدرت أعوض الفلوس اللي راحت منى، فالنسبة للناس الثانية شو مصيرهم".



وأشارت:"لما تشوف أهم مصرف في العالم والناس كانت واثقة فيه النظام يقع قدامك الحمد لله ".



وواصلت:" أنا ساكنة في لبنان في حي الإشرافية الطابق السابعة عشر وبيتي ا تدمر بالكامل، ونحمد الله أنا كنت عند والدتي بره والطريق بيني وبينها ثلاثة ساعات، طوال الطريق كان مسكر وشاهدت مرفأ انفجار بيروت فالحمد لله على كل حال ".

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والذي حققت ملايين المشاهدات.



كلمات أغنية دايما على بالي

انت اللي شاغلني طول ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافسات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي.