نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة السابعة عشر لمسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة السابعة عشر العديد من الأحداث أبرزها حديث محمود الليثي مع سلوى عثمان حيث يري أن الظابط المتولي القضية يقف في صف محارب



وتحدثت منه فضالي مع زوجها حسام - أحمد زاهر عن الحادثة التي جعلتها قعيدة بسببها وظنها بأن الحادث ليس قضاء وقدر كما قيل بل كانت مدبرة من طرف مجهول لكنه طالبها أن تقف معه لأنه محامي شاطر له أعداء

تصدر مسلسل محارب للنجم حسن الرداد الأعلى مشاهدة علي منصة "جوي " وذلك بعد عرض الحلقة ١٣ وتصاعد الأحداث بشكل سريع.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تمامًا.