مروان يشك في نسب عمر له وليلى تحاول إثبات خطأه.. مفاجآت كثيرة في ثاني حلقات دون سابق إنذار

القاهرة - محمد ابراهيم -

تتوالى أحداث ومفاجئات الحلقة الثانية من مسلسل دون سابق إنذار حيث

يخفي مروان الذي يلعبه النجم آسر ياسين نتيجة التحليل عن ليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن أحمد، بينما يشك أيضا في نهى زوجة حسن شقيقه والتي تلعبها الفنانة جهاد حسام الدين.

يحاول مروان أن يجد دليل على خيانة ليلى فيقرر البحث في هاتفها سرا ويكتشف رسائلها مع حبيبها السابق باسم الذي يلعبه عمر الشناوي.

يختفي مروان من المستشفى بعدها وتزيد حالة عمر سوء بينما تحاول ليلى ان توازن بين عملها وبين بقائها مع عمر ولكن علاقتها مع زميلتها سلمى ومديرها في العمل شوقي تصعب عليها الامر، يفكر مروان ثم يقرر مواجهتها بالرسائل وتستنكر ليلى شكه فيها وتلومه على ذلك متحججة إنه ليس هناك ما يدينها في الرسائل.

يذكرها شجارها مع مروان بعلاقة والدها ووالدتها التي كانت تكرهها، وتقرر ليلى أن تجد طريقة تدافع بها عن نفسها فتقوم بأخذ عينة من شعر عمر وعمل التحليل هى الأخرى كي تثبت لمروان خطأه.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار

المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM