نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإمضاء سلطان الشن.. مسلم ورضا البحراوي يجتمعان في ألبوم عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد عدة نجاحات هائلة حققها في إنتاج العديد من الأغنيات المشهورة، يستعد المنتج سلطان الشن لطرح ألبوم جديد من إنتاجه في عيد الفطر المقبل 2024، ويضم الألبوم عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي أبرزهم: “ مسلم، رضا البحراوي، بندق، أورتيجا”.

تفاصيل الألبوم

وكشف مصدر خاص من سلطان الشن " أن الألبوم سيضم 10 أغنيات يتعاون فيها سلطان الشن مع ألمع نجوم الغناء الشعبي وهم:"مسلم، رضا البحراوي، أورتيجا، بندق، محمد رزق، فيلو، أحمد نافع، رامز نور".

وروج المنتج سلطان الشن للألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله البوم العيد إنتظرونا في العيد على قناة سلطان الشن ان شاءالله اغاني تليق بيكم مع النجوم اللي بتحبوهم (وفي مفاجاه في الالبوم اتوقعوا ايه هي ؟) وانتظرو البرومو الرسمي للالبوم اغاني العيد خلال ايام على جميع المنصات..سلطان الشن”.

بعد نجاح “أنا المميز”.. سلطان الشن يجدد التعاون مع مسلم

يذكر أن الألبوم لم يكن التعاون الأول الذي يجمع المنتج سلطان الشن مع مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، حيث تعاونا مؤخرًا من خلال أغنية “أنا المميز” والتي طرحت خلال الشهر الماضي، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها، وتصدرت تريند “يوتيوب”.



"أنا المميز" لـ مسلم من كلمات والحان: حسين جمال، مكس وماستر: مو فاورق، سولو: بندق، انتاج: سلطان الشن.