نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تكشف عن تعرضها للتهديدات والاعتداء الجسدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة إليسا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، وتحدثت إليسا عن تعرضها للتهديدات والاعتداء الجسدي.

وقالت:"تعرضت لمكالمات مجهولة يحاولون إخافتها بسبب آرائي التي أنشرها، وأنا لا أخاف من هذه المكالمات والتهديدات".

وأضافت:"لم أقبل لتعرضي للعنف الجسدي في حياتي، وتعرضت مرة واحدة لمحاولة من أحد الأشخاص ولكني أوقفته عند حده، مشيرة إلى أن العنف اللفظي أحيانًا يكون أقسى من الجسدي".



آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والذي حققت ملايين المشاهدات.



كلمات أغنية دايما على بالي

انت اللي شاغلني طول ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافسات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي.