نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أصالة وشيرين عبد الوهاب وأحلام.. إليسا توجه رسائل صريحة وجريئة لزميلاتها الفنانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت الفنانة إليسا في البودكاست عن علاقتها مع زميلاتها النجمات، ووجهت رسائل إلى أكثر من فنانة، وعلى رأسهن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت:"أحب شيرين عبد الوهاب جدًا، فلماذا اختفت وتراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تملك كل شيء يجعلها في أفضل حال".

وأضافت:"أوجه لها نصيحة بضرورة إحاطة نفسها بالأشخاص الجيدين لكي تعود شيرين كما كانت".

رسالة قوية من إليسا لأصالة

وأكدت:"أصالة لا تحتاج إلى السؤال لكي اتحدث، لأنها شخصية صريحة وتمتلك لسان جميل يجعلها جيدة في التواصل والمجاملات".

و واصلت:"أحب الفنان عبد المجيد عبد الله، واتمنى أن اقدم معه دويتو غنائي لأن أحب صوته كثيرًا، وأحب أيضًا أغاني الفنان راشد الماجد كثيرًا وسعيدة جدا بأحلام وعمرو دياب ".



إليسا تكشف عن عدم غنائها للهجة الخليجية

واختتمت:" هناك عمالقة مثل هؤلاء في الأغاني الخليجية لذلك أنا أضيف جديدًا، واكتفي بنجاح في اللهجات التي أجيدها مثل المصرية واللبنانية.

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والذي حققت ملايين المشاهدات.



كلمات أغنية دايما على بالي

انت اللي شاغلني طول ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا



دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافسات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي دايما صورتك في خيالي مبتروحشي.