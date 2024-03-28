الخادمة تعترف لأحمد رزق بقتلها لوالد أمير كرارة بالحلقة 17 من ”بيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، كشف مشاهد الفلاش باك عن لقاء ناهد – عايدة رياض، بـ "فاروق – أحمد رزق" في البازار بعدما تركت "ياسين - أمير كرارة وفاروق - أحمد رزق وعمه عبد الحميد – سيد رجب" في اليوم الذى كان يريد عبد الحميد قتلها.

تبدأ الحلقة باصطحاب فاروق لوالدته عايدة إلى منزل الرفاعى ويعرفها على زوجته داليا - دنيا المصرى" وزوجته الثانية رقية - ملك قورة" وابنة عمه جمالات - رحاب الجمل" على أنها ابنة خالة والدته الراحلة وأنها كانت خارج مصر وعادت وستقيم معهم في المنزل لفترة ما، ويأمر داليا بإيصالها إلى غرفتها.

وكان كشف مشهد الفلاش باك الذى عرض قبل بداية الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعى عن تورط محمود الرفاعى – أحمد فؤاد سليم – في وفاة أخيه سيد والد فاروق – أحمد رزق - منذ سنوات، وأظهر المشهد اجتماع الثلاثة أشقاء محمود وعبد الحميد وسيد أمام مقبرة موجود بها آثار.

وبدأت الحلقة باكتشاف ياسين مقتل عمه عبد الحميد، حيث وجده جثة غارقة في الدماء في المكان الذى ذهب لمقابل عايدة رياض فيه، وفجأة يدخل عمال بناء إلى المبنى لاستكمال عملهم ويختبئ ياسين منهم ويفر هارباً دون أن يراه أحد، فيما يذهب يحيى – تامر نبيل – إلى المستشفى التي تتواجد فيها أخته جمالات – رحاب الجمل، بعد بحث طويل عنها وجاء بصحبة فاروق وترفض جمالات العودة مع يحيى لأنها حلفت ألا تدخل هذا المنزل مرة أخرى.

وكشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى عن مفاجأة كبيرة، حيث تعترف الخادمة نسمة – حنان فكرى لفاروق أنها التى قتلت الحاج محمود الرفاعى – أحمد فؤاد سليم بتحريض من عبد الحميد.