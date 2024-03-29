عاجل - الفنان شريف حلمي يعاتب أحمد السقا ويوجه له رسالة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي لـ خط أحمر: عادل إمام يحترم مهنته ويعشقها بشكل غير طبيعي

كشف الفنان شريف حلمي، عن تفاصيل علاقته بالفنان أحمد السقا، لافتا إلى أنه كان دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

فيديو.. الفنان شريف حلمي يعاتب أحمد السقا: أتمنى تقدرني في يوم من الأيام

وتابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السقا فنان عظيم وكنت بروح عندهم البيت ووالدته الست العظيمة كانت بتأكلني حمام ووالده العظيم صلاح السقا".

وعن عدم وجود أي أعمال فنية تجمعها قال الفنان شريف حلمي،: "ده عيب فيه هو لأنه النجم وهو اللي بيختار نجوم العمل وياريت يقدرني في يوم من الأيام وأكتب له حاجة".