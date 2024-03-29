شريف حلمي لـ خط أحمر: أحمد السقا فنان عظيم.. ووالدته كانت بتأكلني حمام (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

كشف الفنان شريف حلمي، عن أسباب عدم مشاركته في أي أعمال فنية مع الفنان أحمد السقا، قائلا: السقا كان دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

فيديو.. شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: "العيب فيه"

وتابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السقا فنان عظيم وكنت بروح عندهم البيت ووالدته الست العظيمة كانت بتأكلني حمام ووالده العظيم صلاح السقا".

وعن عدم وجود أي أعمال فنية تجمعها قال الفنان شريف حلمي،: "ده عيب فيه هو لأنه النجم وهو اللي بيختار نجوم العمل وياريت يقدرني في يوم من الأيام وأكتب له حاجة".