نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف حقيقة ترويجه لإحدى تطبيقات ربح الأموال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد حلمي عن غضبه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ونفى مقطع الفيديو الذي يقدمه أحد المُذيعين والذي يشير خلاله بأن حلمي يطلب من الجمهور المشاركة بتطبيق لربح الأموال.



وعلق أحمد حلمي على المقطع وكشف أن المقطع عار تمامًا من الصحة، معلقًا: “ده كلام فاضي، وده فيديو غريب جدًا وكان لازم أرد عليه”.

ومن جانبه تعرض الفنان أحمد حلمي خلال الأيام الماضية، في الوقوع في فخ المقاطع المُعدلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما تداول العديد من الرواد مقطع فيديو له، وهو يحث الجمهور على الاشتراك في أحد التطبيقات، مقابل ربع من 500 لـ 1500 دولار يوميًا، دون أن يكشف عن أي تفاصيل آخرى خاصة بطبيعة العمل.

بعد ظهوره مع عمرو أديب في “Big Time Podcast ”.. أحمد حلمي يتصدر الترند



وكان قد تصدر الفنان أحمد حلمي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية بعد أن حل ضيفًا أمس الأحد على برنامج “Big Time Podcast ”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة mbc مصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.