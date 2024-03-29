أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة للحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة

ينتظر الجمهور الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعدما ذهاب فؤاد (خالد الصاوي) إلى منزل ابنته صدفة (ريهام حجاج) واعترف بأنها ابنته أمام أسرتها، بأنه كان يدفع لحنان (رحاب الجمل) الأموال مقابل إبعاد صدفة عنه وعن أسرته مما سبب صدمة لصدفة ولكن حنان تأكد لها أنها كانت تفعل ذلك بهدف خوفها الشديد عليها من فؤاد وأسرته، فؤاد يذهب لصديقه معتز ويطلب منه أن يبعد عن ابنته منار (ميار الغيطي) ويصرف نظر عن قرار زواجه منها، هالة تطرد زوجها فؤاد وتكتشف هروب ابتتها فرح(نور إيهاب) من المنزل بعد أن قررت حبسها بسبب إدمانها المخدرات، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة..

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.