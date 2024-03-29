نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الحلقة الـ 19.. "نجل مؤذن أصفهان يلتقي بحبيبته".. أبرز أحداث الحلقة الـ 18 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة التاسعة عشر في اليوم التاسع عشر من رمضان من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.



ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة 9:15 م وذلك عبر قناة DMC.

أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، وبدأت الحلقة بدخول يحيى نجل مؤذن أصفهان قلعة آلموت ليأخذ حق والده من الذي قتله، ويعرف حسن الصباح حقيقة دخوله.



ويدخل يحيى حلم الجنة ليرى الحوريات ومنهن، نورهان حبيبته، ويدخل زيد بن سيحون في حالة تشتت وخوف بسبب وجود نجل مؤذن أصفهان الذي قتله في القلعة معه.



ومن جانبه، يقع عمر الخيام في اختبار صعب، فبعد أن عاد إلى أصفهان مجددًا، يجد نفسه أمام مهمة رسم خريطة بها تفاصيل قلعة ألموت، حتى يتمكن الجيش المحاصر لها من القضاء على حسن الصباح وأتباعه.



وتنتهي أحداث الحلقة بـ مواجهة حسن الصباح نجل مؤذن أصفهان بـ زيد بن سيحون بعضهما البعض.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.