المنشد عامر التوني: زمان كنا بنتسحر ونفطر في بيوت مسيحيين.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية عن تعاونهم مع المسحيين في تقديم الأناشيد والأغاني والترانيم.

تصريحات عامر التوني

وقال المنشد عامر التوني خلال استضافته في حلقة حصرية ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "تعاونا في تقديم العديد من الأعمال، ومنهم ترنيمة لستنا مريم".

وتابع التوني قائلًا: "ثلث جمهورنا مسيحي، وعندما صنعنا أول ألبوم لنا ووزعناه مجانًا على الجمهور عرفانًا بدورهم معنا، وبعدها وجدنا أن كثير من الجمهور يشكرنا لأننا جعلنا الموزعين مسيحيين رغم أنه لم يكن مقصودًا".

واستكمل مؤسس فرقة المولوية المصرية عامر التوني حديثه، وقال: "كنا نتسحر في بيوت مسيحيين وكانوا يستضفونا على الفطار فنحن أصدقاء".

نبذة عن عامر التوني

ويُعد عامر التوني أحد أشهر المنشدين الصوفيين فى مصر خلال العشرين عامًا الماضية، وهم مدير مركز إبداع قبة الغورى، وتخرج فى كلية التربية قسم اللغة العربية، وحصل على الدكتوراه فى الطرق الصوفية والمولوية، التي تأسست على يد جلال الدين الرومى، حيث أسس فرقة المولوية المصرية عام 1994، والتي تجذب الجماهير من جميع أنحاء البلاد، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية.