نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل الخضري: ابني الموزع عمرو الخضري خد طريقه لوحده.. وكنت بقفل على نفسي وأبعد عن الناس في فترة غيابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المطرب الشعبي، عادل الخضري، عن نجله الموزع الموسيقي عمرو الخضري، بجانب الكشف أمنيته.

وقال عادل الخضري، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": عمرو الخضري ابني وموزع كبير واشتغل مع نجوم الوطن العربي، وبيشجعني وبيقولي نعمل أغاني جديدة، وأنا مبتدخلش في شغله خالص ومجبتلوش ربع مطرب، وهو بفضل الله خد طريقه.

وتابع: لما كنت شغال كويس وبعدت فترة، أنا بنفسي اللي بعدت عن الناس وكنت بقفل على نفسي، لأن مش عاجبني اللي أنا فيه ومش عايز أظهر بالشكل ده قدام الناس.

وأضاف: اختفاء جيلنا مش بسبب النقيب مصطفى كامل ولا بسبب حد، ومفيش حد في إيده حل، واللي عايز يجتهد ويشتغل هيشتغل.

وعن أمنيته: أنا لسة مقدمتش ولا عملت حاجة، وربنا يديني العمر والصحة وأعمل حاجات كتير، وبإذن الله هرجع بقوتي تاني على الساحة الفنية.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



