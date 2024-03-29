نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الربعة من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل..

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل



يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل

بدأت أحداث الحلقة بشكوة التجار للمعلم شديد من عدم توفيرهم لطلبات الخشب ولكن المعلم شديد يرفض إعطاءهم الخشب، وعلى أثر ذلك يدخل المعلم وهدان والمعلم شديد في مشادة كلامية، ثم خطوبة صلاح ورحيل، بعدما وافق الحج وهدان على عقد الخطوبة بينهم، تم حرق محل الحج وهدان، وهدد أحمد صلاح حسني، زوجته بتطليقها، بعد معاتبتها له، بسبب زواجه منها، رغم حبه لياسمين صبري، وذهب والد ياسمين صبري، لأحمد بدير، وأخبره بأنه يعلم أن الحريق في مخزن الأخشاب الخاص به، من تدبيره هو، لكي يحتكر السوق، تعدا أحمد بدير علي ياسمين صبري بالضرب، وهو ما أثر فيها وجعلها تبكي، وتشعر بالضعف، وكانت المفاجأة، أنه عثر على أحمد بدير مقتولا، ليلقي القبض على والد ياسمين صبري.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.