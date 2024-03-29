محمد حماقي ضيف عمرو أديب في برنامج  " بودكاست big time"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم النجم محمد حماقي ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه بودكاست big time المذاع عبر شاشة mbc ضمن فعاليات موسم الرياض.

محمد حماقي

منشور محمد حماقي:

وقد روج حماقي للحلقة من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس، حيث نشر مقطع فيديو من الحلقة وكتب:" استنوني النهاردة في حلقة ‎#BigTime Podcast الساعة ١٢ بتوقيت القاهرة على MBC1 وشاهد".

أخر أعمال محمد حماقي:

ويذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هو حماقي حفلي نيويورك وواشنطن وقد شارك جمهوره خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" وقلبي احبك جدا جدا" بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها

وقد تصدر حماقي تريند محركات البحث بعد أن قام برفع علم فلسطين خلال الحفل، وتفاعل الجمهور مع الأمر وظلوا يرددون شعارات داعمة لفلسطين.

محمد حماقي

آخر أعمال محمد حماقي:

وكان آخر أعمال محمد حماقي أغنية «حبيت المقابلة» من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر، وأغنية «دلعنا كتير»، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وجاءت كلمات أغنية «دلعنا كتير» لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.