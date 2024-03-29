نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. جوني يعزم فروحة على الغداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكبير أوي 8 بذهاب جوني مع فروحة إلى أحد مطاعم المزاريطة ليعزمها على الغداء وتسأله مربوحة عن سبب ارتدائه لنظارة شمسية وربط رأسه ويخبرها بإنه متنكر حتى لا يعرفه أحد ويأتي العامل في المطعم ويسلم على جوني وتخبره فروحة كيف عرفه وهو متنكر وتطلب فروحة طعام على ذوقها وتخبره بإنها تجيد الغناء.

وجلس الكبير مع العترة ومربوحة يتحدث معهم ثم يغادر العترة وتدخل عليهم عمة مربوحة تهنئها على الحمل ثم يدخل زوجها ويهنئم ويعود جوني وفروحة للمنزل ويسألهم جوني ماذا يحدث ويخبره الكبير أن مربوحة حامل ويعبر جوني عن سعادته بالخبر ويهنئهما ويخبر الكبير أقارب مربوحة إنه سيتركهم لمساعدة مربوحة في المنزل ويطلب منهم الالتزام وتستمر فروحة في ابتزاز جوني وتطلب منه أن يحضر لها بيتزا حتى لا تخبر الكبير بسره.



قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.