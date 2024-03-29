بعد عرض حلقته في برنامج "حبر سري".. بيومي فؤاد تريند اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد، خلال الساعات الأخيرة، تريند موقع التدوينات الشهير إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد عرض حلقته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الاعلامية "أسما إبراهيم" على قناة القاهرة والناس.





أبرز تصريحات الفنان بيومي فؤاد في برنامج حبر سري





قال الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصرح بأنه لم يعجبه مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان، مشددًا على أنه كان ينتظر الكثير من الفنان رمضان، وأنه من جمهور محمد رمضان.

وأضاف أن محمد رمضان لم يفعل ما وعد به الجمهور في مسلسل الأسطورة، متابعًا: "محمد رمضان كتب أنت ناقد وخليك في حالك.. معرفتش الكلام اللي كتبه محمد رمضان، مليش علاقة بالسوشيال ميديا".

وأشار بيومي فؤاد، إلى أنه تواصل معه أحد الفنانين ويعتقد هناك مشكلة مع الفنان محمد رمضان، منوهًا بأن محمد رمضان تحدث معه وأخبره أنه يمزح معه والكلام ليس على محمل الجد، ووجه له دعوة لحضور مسرحية له وحضر المسرحية مع عائلته، وتابع: "الأسطورة مكنش العشم من محمد رمضان.. وتحياتي له".









بيومي فؤاد يفكر في خفض أجره

قال الفنان بيومي فؤاد، أنه ليس لديه قانون في العمل الفني، قائلا: "مليش مالكة وكل فنان له أجر ثابت أو متغير من عدد السنوات"

وأوضح "فؤاد"، أن هناك احتمالية أنه يقرر يخفض أجره في العمل الفني من أجل المشاركة في عمله يحبه ويفضله.

بيومي فؤاد دوري موجود كل سنة في الكبير





أكد النجم بيومي فؤاد، أن الكبير أوي مسلسل يعرض بشكل سنوي وفي الموسم الرمضاني، أي عمل مستمر العمل به، متابعًا: "دوري موجود كل سنه.. إلا لو مبقاش في بيومي فؤاد"، ولذلك يحب المشاركة به، منوهًا بأن رحمة احمد لم تأخذ مكان دنيا سمير غانم ولكنها تشارك بخط درامي مختلف.





بيومي فؤاد يتحدث عن أزمته الأخيرة

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يبكي يوميًا بسبب الأزمة الأخيرة، قائلا: "من اليوم اللي حصل ده مفيش يوم يعدي إلا وبعيط ومش متعود على الشتيمة، والموقف الأخير هو أكبر ظلم تعرض له طوال حياته".

وأوضح أنه تعرض للظلم وكان يعاني من ضغط العين، متابعًا: "عيني كانت هتنفجر بسبب محمد السبكي، وأنه حزين منه بسبب أحد الأفلام".

وشدد على أن الأزمة الأخيرة كانت أكبر ظلم تعرض له في حياته، موضحا أنه كان هناك 5 أيام مر بهم خلال الأزمة الأخيرة كانوا هم الأصعب عليه وعلى أسرته بأكملها، مؤكدًا أن نجله نصحه في هذا الأمر بأن ما يتعرض له خير.

وتابع: "أصدرت قرار بسبب الأزمة الأخيرة.. إني أقفل أكونت الفيس بوك.. في ناس مسئولة عنه".





بيومي فؤاد: مدحت العدل هو الداعم الأكبر في أزمته الأخيرة





أكد الفنان بيومي فؤاد، أن ماندو العدل لم يدعمه في أزمته الأخيرة، متابعًا: "ربنا بس اللي وقف معايا في الأزمة الأخيرة.. وفي ناس وقفت معايا".

ونوه "فؤاد"، بأن الدكتور مدحت العدل هو الداعم الأكبر له في أزمته الأخيرة، وهو شخص جدع جدًا، كما أنه لم يكن معه هاتفه الشخصي ولذلك لم يصل له مكالمات الكثير من الزملاء في المجال الفني، مضيفًا: "رسائل كتير جاتلي قالوا لي أوعى تزعل وتتعب".

وتابع: "خايف أجيب اسماء حد من اللي دعموني.. أصل أنا وصمة دلوقتي"، موضحا أنه بالنسبة للجمهور الذي ينتقده ويهاجمه فهو وصمة، ولكنه يعي ما يفعله خلال الفترة الحالية وراضي عنه.