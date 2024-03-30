نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة 19..مسلسل "حق عرب "يتصدر تريند "جوجل "بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "حق عرب "محرك البحث "جوجل "في السعودية، وذلك بعد عرض الحلقة 19، التي تضمنت أحداثًا شيقة، إذ أبلغ "رباح أبو الدهب" الذي يلعب دوره وليد فواز،"حنان الغرباوى" التي تجسدها دينا فؤاد، بأن عرب السويركي أحمد العوضي يقيم علاقة غير شرعية مع صباح الجياش التي تجسدها وفاء عامر، وقامت حنان على الفور بالذهاب إلى منزل عرب السويركي لتجد المعلم عبدربه يجسده رياض الخولى فى مشاجرة مع عرب بسبب تواجد زوجته صباح الجياش فى منزله وظهرت الصدمة على وجه حنان التى نهرت عرب وتركته مسرعة.

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل حق عرب

كما اتجه عرب السويركي إلى منزل حنان الغرباوى وطلب مقابلتها وخرجت من غرفته وحدثت مشاجرة عنيفة بينهما وحاول عرب أن يبرأ نفسه من علاقته مع صباح الجياش، لكن حنان انهارت وصرخت فى وجه وطردته من المنزل، وبرعت دينا فؤاد فى تقديم هذا المشهد بحرفية عالية خصوصا فى مشاهد الضعف والانفعال أمام عرب.

واتجه أيضًا المعلم عبدربه، إلى منزل عرب فوجد زوجته عنده، واتهمهما بخيانته وقام بضربها، لكنها حاولت أنّ توضح له الصورة وأنه لا يوجد شيء بينها وبين عرب السويركي، وعلى الرغم من قسم «عرب» على المصحف الشريف، إلا أنّ المعلم رفض تصديقه، لتظهر نظرات الذهول على «عرب» لعدم قدرته على إثبات برائته.





أبطال مسلسل “ حق عرب ”

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.