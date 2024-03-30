نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. المخرج هادي الباجوري ضيف برنامج " حبر سري " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج هادي الباجوري، اليوم السبت الموافق 30 مارس، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” بموسمه الثامن، المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس.

تفاصيل حلقة هادي الباجوري في برنامج حبر سري



ومن المقرر أن يتحدث المخرج هادي الباجوري عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين رئيس، وبعض التصريحات التي أطلقها خلال الفترة الماضية عنهما ومنها عدم غيرته عليها

هادي الباجوري يكشف تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

كما يكشف المخرج هادي الباجوري، تفاصيل تعاونه مع المؤلف محمد صلاح العزب خلال مسلسل “سفاح الجيزة” الذي حقق نجاح كبير وتصدر التريند بعد عرضه على المنصات الالكترونية والذي قام ببطولته النجم أحمد فهمي ، كما يكشف الباجورى رأيه في شلالية الوسط الفني.

موعد برنامج حبر سري

يذاع برنامج “حبر سري” الموسم الثامن الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم في تمام الساعة 6:10 مساءً عقب صلاة المغرب وتعاد الساعة الثانية والسابعة والنصف صباحًا، على شاشة قناة القاهرة والناس.