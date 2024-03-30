نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المداح" لـ حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب الأكثر بحثًا على "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل المداح مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ20 على قناة إم بي سي مصر، التي دارت أحداثها بمحاولة رجل الدين المسيحي زهير الاتصال بصابر المداح لإعطائه معلومة عن كنز والده الذي اكتشفوا في الكتاب.

ملخص الحلقة 20 من مسلسل المداح أسطورة العودة



اتفق صابر المداح مع زهير على الالتقاء في المساء، ولكن أتت الجنية مليكا قبل وصول صابر وتخلصت من الدليل وزهير، وعلم صابر من ابن عم زهير بأنه توفي واحترقت شقته والكتاب الذين يبحثون عنه.

ونشر صحفي فيديوهات على تيك توك متخفيًا وهو خلف قناع لا تكتشف هويته، وبدأ بمهاجمة الدكتور سميح وفتاواه غير الدينية.



هددت الجنية مليكة الشيخ خضر وحاولت التخلص منه، لكنه حاول الهروب منها بالاستغفار، وقررت مليكة تركه بعد تهديده وتوعده.



كما حاولت رحاب طليقة حمادة هلال ترك منزل والدها لأختها وزوجها، ولكن الدكتور سميح اقنعها بالبقاء في المنزل.

وذهبت والدة صابر المداح إلى دورة المياه للوضوء ورأت شكلها تغير في المرآة، مما يثير رعبها وتنادي على صابر لمساعدتها، لكنه حاول تهدئتها.



مواعيد عرض المداح 4

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

أبطال مسلسل المداح 4

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.