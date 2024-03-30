رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد ليالي رمضان الثقافية والفنية بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، مساء أمس الجمعة، بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن فعاليات البرنامج المركزي للهيئة بالمحافظات، احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بشهر رمضان على المسرح الروماني

أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة بالمحافظات ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان، كما قدم شكره للزملاء القائمين على إعداد وتنفيذ الليالي بمحافظة البحيرة وجميع المحافظات، مشيدا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور من أجل تقديم محتوى ثقافي وفني لأبناء المدينة، وتابع رئيس الهيئة الفعاليات المتنوعة التي قدمت في الليلة.

وجاء ذلك في حضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة، أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

مقهى توفيق الحكيم

وبدأت الفعاليات بمقهى "توفيق الحكيم" بلقاء للاحتفاء بتجربة الشاعر الراحل صلاح غانم ضمن برنامج "عطر الأحباب"، الذي يقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

شارك في اللقاء الشاعر هاني قدري وتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل الذي ولد عام 1946 بحي القلعة بدمنهور.

وتابع قائلا: التحق "غانم" بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية وعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات عقب التخرج، ويعد من الأبطال الذين ساهموا في تحرير أرض سيناء، وقامت القوات المسلحة المصرية بمنحه شهادة تقدير نظرا لما ساهم به من جهد، وما اتسم به من روح وتضحية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف "قدري" أن "غانم" تدرج في عدد من الوظائف في الجهاز المركزي للمحاسبات، كان آخرها مستشارا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2006.

أما عن مؤلفاته فأشار أن الشاعر الراحل له عدد كبير جدا من القصائد الشعرية بالعامية، وأخرى بالفصحى، تم نشرها بشكل دوري في الصحف المصرية والعربية والمجلات الأدبية المتخصصة، ومن أعماله "قبل الرحيل" و"بلا أنتِ" الصادر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف: تميزت أعمال "غانم" بالتنوع، فنجد أنه اهتم بكتابة بفن الأوبريت وكتب الكثير من الأوبريتات تم تقديمها في العيد القومي لمحافظة البحيرة منها "قول يا هرم، كفاح شعب البحيرة، مصري مش عايزة كلام" وغيرها، بالإضافة إلى كتابة أكثر من 20 أوبريت غنائي بسلطنة عمان، تم تكريمه عليها في أكثر من دولة عربية منها المملكة العربية السعودية التي حصل فيها على جائزة مسابقة أفضل قصيدة أثناء فترة تواجده هناك عن قصيدة "بلا أنت" التي عبّر خلالها عن إحساسه بالغربة عن الوطن.

هذا وقدم أبناؤه نبذة مختصرة عن مسيرة أبيهم الأدبية، وكذلك تجربته مع الإذاعية إيناس جوهر من خلال كتابته للسهرات الإذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وكيف واجه الكثير من الصعوبات في بداية انتقاله للعمل بمحافظة القاهرة، وسعيه الدائم لتقديم محتوى إذاعي متميز، فنجده شارك في كتابة عدة برامج متميزة منها "الحُكم بالقانون"، و"حفل ماتينيه"، كما قدم مسرحيتين أثناء عمله مع المخرج كمال عبد اللاه.

واختتم اللقاء بإهداء أبناء الشاعر الراحل درع تكريم لاسمه، ووفاء لما قدمه من أعمال متميزة، مع إلقاء بعض قصائده الشعرية ومنها "بلا أنت"، و"مسحراتي دمنهور".

اكتشاف مواهب الأطفال

هذا وتضمنت الفعاليات فقرة اكتشاف مواهب للأطفال مع الشاعر بهجت صميدة، بجانب ورش الأشغال اليدوية، وفقرة الرسم على الوجه والألعاب التفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بدمنهور.



فقرات استعراضية من الفلكلور البورسعيدي



واختتمت الفعاليات بباقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية من الفلكلور البورسعيدي قدمتها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية ومنها "البحرية، أم الخلول، يا طير يا رمادي، بتغني لمين يا حمام، آه يا لالالي"، بقيادة الفنان محمد صالح.

ليالي رمضان الثقافية والفنية

هذا وتقام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة البحيرة ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم السبت.

كانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

