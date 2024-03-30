نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدى المفتي وأحمد مالك ضيوف الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ بعد قليل الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

ويحل الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي ضيوف الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر، حيث استضاف رامز جلال في الحلقة التاسعة عشر من البرنامج الفنانة يسرا اللوزي والفنانة نسرين أمين، كما حل عدد كبير من نجوم الفن والكرة ضيوف الحلقات الأولى من البرنامج ومن أبرزهم الفنانة مي عمر ونجلاء بدر ومها أحمد وفادي خفاجة وعلي البليهي وفراس البريكان.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.