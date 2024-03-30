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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "حلقة نارية".. ضيوف الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر 2024

عاجل - "حلقة نارية".. ضيوف الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر 2024، بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب الشديد من قِبَل المعجبين، يتطلع الآن آلاف المشاهدين بفارغ الصبر للضيف الذي سيظهر في الحلقة العشرين من برنامج "رامز جاب من الآخر".

تتميز هذه الحلقة بشعبيتها الهائلة، إذ تستقطب البرنامج انتباه الجماهير بفضل فكرته المبتكرة والمثيرة، مما جعله يحقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية عرضه، سنكشف الآن معًا عن هوية الضيف المنتظر في هذه الحلقة المثيرة من البرنامج.

عاجل - "حلقة نارية".. ضيوف الحلقة العشرين من برنامج رامز جاب من الآخر 2024

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية، في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن ضيوف حلقة رامز جلال العشرين، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ضيوف الحلقة 20 برنامج رامز جاب من الآخر

وتحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، عن أن من المقرر أن يكون ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة أم بي سي مصر هم كلا من أحمد مالك وهدي المفتي.

برنامج رامز جاب من الآخر

وبدا المقدم رامز جلال مفاجأة برنامجه بإطلالة مختلفة، حيث قرر صبغ شعره باللون البنفسجي واعتماد ملابس غير تقليدية، المحتوى الرئيسي للحلقة يتمحور حول استضافة نجمين في برنامج حواري، ولكن يأتي الدور عندما يكتشف النجمان أنهما قد تم خداعهما من قبل رامز مرة أخرى.

الحلقة 19 برنامج رامز جاب من الآخر

وكانت حققت حلقة التاسعة عشر من برنامج "رامز جاب من الآخر" رواجًا كبيرًا على محرك البحث "جوجل"، يُستضاف في كل حلقة خلال شهر رمضان اثنين من الشخصيات الشهيرة في مواجهات مثيرة، حيث يسعى رامز جلال لتهدئة الأجواء بينهم، تضمنت الحلقات السابقة استضافة العديد من الشخصيات المعروفة مثل "إيتن عامر وسمية الخشاب، إمام عاشور وأحمد حسام ميدو، حمادة هلال وأحمد فهمي، ميريهان حسين وإنتصار، حمو بيكا وكزبرة أكرم توفيق وحسين الشحات، مها احمد وهادي خفاجة، طارق لطفي ومحمد رياض، محمد لطفي ومحمد شاهين، محمد عيسوي واصايل محمد، ويسرى اللوزي ونسرين أمين"، وقد لاقت إعجابًا كبيرًا من الجمهور، ويذكر أن آخر ثنائي جمع بينهما رامز جلال هما يسرى اللوزي ونسرين أمين ثنائي الفن النسائي المصري.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر 2024

يذكر أن ظهر الإعلان مع تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

وجاء من ضمن النجوم كلا من نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، أحمد السقا، باسم سمرة، محمد لطفي، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، حيث تقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.