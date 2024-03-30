موعد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث عدد كبير من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل “لانش بوكس”، بطولة الفنانه غادة عادل، فدوى عابد، وجميلة عوض، والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.



ويقدم لكم دوت الخليج الفني مواعيد وقنوات عرض مسلسل لانش بوكس









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل لانش بوكس





كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل لانش بوكس، اخبار ماجي للظابط شريف (هشام إسماعيل) كذبًا بقتل الصديقات سامي (عمرو رمزي).

واستعرضت الحلقة طلب الصديقات مساعدة مروان (المطرب شاهين) بشأن الجثة، فيطلب مبلغ كبير في المقابل.

فيما يحاول شريف (هشام إسماعيل) عقد صفقة مع بسمة (غادة عادل) لتعترف، لكنها ترفض.

تكشف بسمة لزوجها نادر (أحمد وفيق) سرها وتطلب منه تدبير المال لمروان، تفشل الشرطة في العثور على الجثة.









قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.