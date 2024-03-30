قبل عرض الحلقة العشرون.. موعد عرض "الحشاشين" على WATCH IT

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض الحلقة العشرون من مسلسل الحشاشين عبر منصة WATCH IT الرقمية، حيث أعلنت المنصة عن مواعيد عرض المسلسل في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك قبل ساعتين من عرض الحلقة على قناة DMC التي يعرض المسلسل حصريًا على شاشتها في موسم الدراما الرمضانية 2024.

أبرز أحداث الحلقة التاسعة عشر

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بـ محاولة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح قتله، من خلال سم في الطعام، ولكن حسن الصباح يكشف الأمر.

يجمع حسن الصباح، كلًا من يحيى ابن مؤذن أصفهان وزيد بن سيحون، الذي قتل والده وجها لوجه، لكن يقول يحيى إنها المرة الأولى التي يراه فيها، ثم يسأله بعد ذلك عن أصدقائه وإذا كانوا مؤمنين بالفعل بدعوة حسن الصباح، ويحاول حسن الصباح طمأنة زيد بن سيحون من جانب يحيى مؤكدًا أنه لم ينضم إلى قلعة آلموت من أجل الانتقام من ابن سيحون الذي قتل والديه، لكنه لم يقتنع بالأمر ويرى أن حسن الصباح يلعب بهما، كما يتهم ابن سيحون، الصباح بالجنون، خلال حديثه مع برزك أميد، ويغضب ويهدده أنه إذ استمر في الحديث حول هذا الأمر سوف يكتب نهايته.

كما يعلم حسن الصباح أن يحيى نجل مؤذن أصفهان كشف حلم الجنة، ويمنعه من الطعام والشراب ليصفى ذهنه ويدخل مرحلة الإيمان.

وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة إلينار أن نورهان رأت يحيى، وذلك بعد ما رأته داخل حلم الجنة للمرة الأولى، وتلجأ إلى حيلة خطيرة للتأكد من وجوده عندما تطلب من صديقتها تعطيل الحراس حتى تخرج خارج مكان إقامة الجواري إلى ساحة تدريب الفدائيين، وبالفعل تجد يحيى وصديقيه طيفور وسليمان ضمن الفدائيين.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.