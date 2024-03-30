نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل..

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل رحيل

اعترفت رحيل (ياسمين صبري) بقتل شديد الإتربي (أحمد بدير)، بينما يفكر ابن الأخير بدر (أحمد صلاح حسني) في كيفية أخذ حق والده، ويطلب منه شقيقه (محمد مهران) تقسيم التركه ولكن يرفض بدر، وقبل وصول تسجيلات واقعة مقتل شديد الإتربي، لمدرية الأمن، يتم حذفها، بينما ترفض أسرة شديد تلقي العزاء، ويحاول صلاح (محمد الكيلاني) الوصول لدليل براءة حماه ووالد رحيل، وتختتم أحداث الحلقة بذهاب رحيل إلى مديرية الأمن للابلاغ عن نفسها بقتل شديد الإتربي، لتخرج والدها المتهم في القضية، بعدما أصيب بوعكة صحية.

القنوات الناقلة للحلقة الخامسة من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة



