نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي الباجوري لحبر سري: الجمهور عايز يتعالج وأنا حر.. مش بعمل أفلام للمشاهدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المخرج هادي الباجوري، أنه لم يشارك في أي أعمال في فترة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد تخطي الوباء شارك في 3 أعمال فنية مميزة، وكانوا عبارة عن فيلم ومسلسل.

وأوضح "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه صريح مع نفسه قبل أن يكون صريح مع الجمهور، منوها بأنه لم يشارك في العديد من الأعمال لأنه كان يحتاج الكثير من الفلوس، متابعًا: "لو عملت عمل مش مبسوط منه بلوم نفس كتير أوي وبقعد في البيت أقعد أحاسب نفسي".

وأوضح أن يتقبل النقد من قبل أي ناقد فني ولكي يعيد ترتيب نفسه والعمل، مشددًا على أن الجمهور لا يجب أن يقيم عمل فني والجمهور محتاج يتعالج ولا يريد أن يغير نفسه من أجل الجمهور، متابعًا: "مش لازم يحط نفسه في حاجة شخصية للفنان.. أنا حر ومش بعمل الأفلام للجماهير بعمله للمنتج والناقد".